Fas’ta 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Fas Kralı 6. Muhammed, dün gece meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği deprem nedeniyle ülkede 3 gün ulusal yas ilan etti.

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Fas Kraliyet Divanı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral 6. Muhammed’in başkanlığında depremin sonuçlarının ele alındığı bir toplantı düzenlendi.

Kral 6. Muhammed, toplantıda Fas’ta 3 gün ulusal yas ilan edilmesi ve kamu kurumlarındaki bayrakların yarıya indirilmesine karar verdi.

Fas Kralı, en kısa sürede, depremde yıkılan evlerin yeniden inşası için acil durum programı oluşturmakla görevli bir bakanlar komitesi kurulması talimatını verdi.

Ayrıca, toplantıda arama kurtarma ekiplerinin güçlendirilmesi, kurtarma ve tahliye süreçlerinin hızlandırılması, depremden etkilenen bölgelere içme suyu, gıda ve çadır gibi temel ihtiyaçların ulaştırılması için acil önlemlerin alınmasına karar kılındı.

Fas Kralı 6. Muhammed ayrıca, zor şartlar altındaki depremzedelerle ilgilenilmesi, depremde evsiz kalanlara acil yardım ulaştırılması, barınma, beslenme ve tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi.

Fas’ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde dün yerel saatle 23.10’da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti. (AA)