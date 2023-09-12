Fas’ta deprem nedeniyle can kaybı 3 bine yaklaştı

Fas'ın El-Huz bölgesinde 8 Eylül'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 901'e yükseldi.

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Fas’ın El-Huz bölgesinde 8 Eylül’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem felaketi, ülkede büyük bir insani krize neden oldu. Fas İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 901’e yükseldi. Yaralı sayısı ise 5 bin 530’u geçti.

Yetkililer, deprem sonrasında yaralananların kurtarılması, tahliye edilmesi ve tedavilerin yapılması, hasar gören yolların açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. İspanya, İngiltere ve Katar devletlerinin arama kurtarma ekipleri ise bölgede çalışmalarına devam ediyor. (DHA)