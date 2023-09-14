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Fas’ta ölü sayısı 3 bine yaklaştı

Fas İçişleri Bakanlığı, Marakeş'te meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 946'ya yükseldiğini duyurdu.

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Fas’ta ölü sayısı 3 bine yaklaştı

Fas’ta depremin bilançosu artıyor… Fas İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, depremde ölenlerin sayısının 2 bin 946’ya, yaralı sayısının 5 bin 674’e çıktığı belirtildi.

Depremde yaşamını yitirenlerden 2 bin 944’ünün defnedildiği aktarıldı.

Fas’ta 8 Eylül gecesi yerel saatle 23.10’da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem, Marakeş’in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti. (AA)

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