FBI ajanının itirafları ABD’yi karıştırdı

ABD Adalet Bakanlığı, eski bir Federal Soruşturma Bürosu (FBI) üst düzey istihbarata karşı koyma görevlisi Charles McGonigal'in, bir Rus oligarkın ABD yaptırımlarını delmesine yardım konusunda suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

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ABD’de New York Güney Bölgesi Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “New York FBI Karşı İstihbarat Bölümü sorumlusu eski özel ajan, ABD’nin Rusya’ya yaptırımlarını delmek için komplo kurmaktan suçunu kabul etti.” ifadesi kullanıldı.

Bölge Başsavcısı Damian Williams, “Rus oligarklarının soruşturmalarına nezaret eden ve katılan üst düzey bir FBI yetkilisi olarak görev yaptıktan sonra, Charles McGonigal şimdi bu oligarklardan biri olan Oleg Deripaska’ya hizmet sağlayarak ABD yaptırımlarından kaçmayı kabul ettiğini itiraf etti. Bu Ofis, kendi mali çıkarları için ABD yaptırımlarını ihlal edenlerden hesap sormaya devam edecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Bölümü Başsavcı Yardımcısı Matthew G. Olsen de McGonigal’in “kendi itirafına göre, yeminine ihanet ettiğini ve yaptırım uygulanan bir Rus oligarkının teklifiyle yasa dışı faaliyetini aktif olarak gizlediğini”​​​​​​​ belirtti.

Tutuklu yargılandığı davada cezası 14 Aralık’ta belirlenecek olan eski FBI ajanı, aktif çalıştığı dönemde eski bir Arnavut istihbarat görevlisinden beyan edilmemiş ödemeler tahsil ettiği gerekçesiyle ayrı bir davayla karşı karşıya.

FBI ajanları hakkında maksimum potansiyel ceza ABD Kongresi tarafından belirleniyor.

24 OCAK’TA TUTUKLANMIŞTI

ABD Adalet Bakanlığı 24 Ocak’ta, eski bir üst düzey FBI çalışanı olan Charles McGonigal’in, bir Rus oligarkın ABD yaptırımlarını delmesine yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandığını açıklamıştı.

Soruşturma kapsamında, Rus oligark Oleg Deripaska’ya yardım etmekle suçlanan McGonigal’in yanı sıra eski Sovyet döneminden bu yana görev yapan eski Rus diplomat, sonradan ABD vatandaşı mahkeme tercümanı Sergey Shestakov da gözaltına alınmıştı.

McGonial ve Shestakov’un, Rusya’nın Kırım’ı ilhakına yardımı nedeniyle 2018’de ABD’nin yaptırım uyguladığı Deripaska’ya yardım etmekle suçlandığı belirtilmişti.

ABD’nin uyguladığı para cezalarına ilave olarak Deripaska, Eylül 2022’de ABD yaptırımlarını doğrudan ihlal etme girişimleriyle de suçlanmıştı.

McGonigal, 2018’de emekli olana kadar FBI İstihbarata Karşı Koyma Dairesinde özel ajan olarak 2 yıl çalışmıştı.

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