Feci ölüm: Yedikleri balık yüzünden tatilleri kabusa döndü

Fransa'nın Bordeaux şehrindeki bir restoranda sardalya yiyen İngiliz, ABD'li ve İrlandalı turistler botulizm nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sozcu.com.tr

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Tatil için Fransa’ya giden turistlerin hazin sonu… Bir restoranda sardalya yedikten sonra hastaneye kaldırılanlar arasında 32 yaşında bir kadın hayatını kaybetti ve en az sekiz kişi de nadir görülen ancak yaşamı tehdit eden botulizm hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.



Fransız Sağlık kurumu, salgını Bordeaux’daki Tchin Tchin Wine Bar’da üretilen ev yapımı sardalyalara bağladı. Ayrıca hastalanan müşterilerin 4 Eylül ile 10 Eylül tarihleri arasında restoranda yemek yediğini de doğruladılar.

BULAŞICI DEĞİL AMA TEHLİKELİ

Botulizm kişiden kişiye yayılmaz ve genel nüfusa yönelik bir risk taşımaz. Gıdaların uygun şekilde muhafaza edilmemesi durumunda bakterilerin ürettiği toksinlerin neden olduğu ciddi bir zehirlenme türüdür.

Bu toksinler sinir sistemine saldırır ve felce neden olabilir; semptomlar arasında göz kapaklarının sarkması, bulanık veya çift görme ve yüz kaslarının zayıflığı yer alır.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), etkilenen “az sayıda İngiliz vatandaşının” kendilerine bildirildiğini söyledi.

İrlanda Sağlık Servisi de, Fransa’da etkilenen ve tedavi gören “az sayıda” İrlanda vatandaşının bilgilendirildiğini söyledi. Ölen kadının İrlanda uyruklu bir kişinin eşi olduğu da belirtildi.

Grupta Matt Jackson ve Kristy Brenner isimli iki Amerikalı turistin de olduğu doğrulandı.

Aileleri ve arkadaşları tarafından kurulan GoFundMe sayfası, “Fransa’daki tatillerinin birkaç saat içinde muhteşem bir durumdan kabusa dönüştüğünü” söylüyor.

Halihazırda 48.600 doların üzerinde olan bağış toplanan çiftin antitoksin tedavisinin devam ettiği açıklandı. Doktorlar, Kristy’nin taburcu olduğunu ancak Matt’in, botulizm’e tepkisinin “son derece” şiddetli olduğunu ve iyileşme yolunun uzun olduğunu belirtti.

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