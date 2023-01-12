Filistin, ABD’nin İsrail’e “gerçekten baskı” yapmasını istedi

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'den İsrail'e tüm ihlallerini durdurması ve Filistin'e giden fonu serbest bırakması için "gerçekten baskı" yapmasını talep etti.

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Filistin Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Iştiyye, ABD’nin İsrail-Filistin Özel Temsilcisi Hadi Amr ile Batı Şeria’nın Ramallah şehrinde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Iştiyye, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın bu ayın sonunda beklenen İsrail ziyaretine ilişkin konuştu.

Iştiyye, “ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın bölgeye yapacağı ziyaret, Filistin halkı için bir umut mesajı taşımalıdır.” dedi.

Ziyaret vesilesiyle ABD’li yetkililerin, “İsrail’in tek taraflı uygulamalarının durdurulması ve uluslararası hukuka uyması” yönünde açıkça çağrı yapması gerektiğini belirten Iştiyye, İsrail'in Filistin yönetimine yönelik yaptırımlarının da durdurulmasını istedi.

Iştiyye, “ABD, tüm ihlalleri durdurması ve Filistin yönetiminin yasadışı yollardan kestiği fonunu serbest bırakması için (İsrail’e) gerçekten baskı yapmalı.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in i24News televizyonunun haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’ın, “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini anlamak üzere” bu ayın sonunda İsrail’i ziyaret etmesi bekleniyor.

FKÖ VE ABD ARASINDA GÖRÜŞME

FKÖ Yürütme Komitesi Genel Sekreterinin Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh ile ABD yönetiminin İsrail-Filistin Özel Temsilcisi Amr, Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bir araya geldi.

Şeyh, Amr ve beraberindeki heyetle ikili ilişkileri, siyasi gelişmeleri ve özellikle yeni İsrail hükümetinin göreve başlamasından sonra bölgedeki gelişmeleri görüştüklerini belirtti.

Uluslararası meşruiyete uygun olarak iki devletli çözüm seçeneğini koruyan bir siyasi ufka ihtiyaç olduğunu kaydeden Şeyh, İsrail’in bu çözüm seçeneğini yok eden, güvenlik ve istikrarı etkileyen karmaşık bir atmosfer oluşturan, Filistin halkına yönelik tüm tek taraflı önlemleri ve saldırıları durdurması gerektiğini vurguladı.

İSRAİL’İN YAPTIRIM KARARLARI

İsrail hükümeti 6 Ocak’ta, BM'de Tel Aviv’in işgal ve ihlallerine karşı girişim başlatan Filistin’e yönelik 5 maddelik yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail hükümetine bağlı ulusal güvenlikten sorumlu küçültülmüş bakanlar komitesi “Güvenlik Kabinesi”nin, “Filistin yönetiminin İsrail devletine yönelik siyasi ve hukuki savaş açma kararına karşı alınan” bir dizi adımı onayladığı bildirilmişti.

Bu kapsamda İsrail, Filistin'e giden fonların kesilmesi, Filistinli yetkililere uygulanan imtiyazların kaldırılması, insani yardım kuruluşlarının işgal altındaki Batı Şeria'daki faaliyetlerinin engellenmesini de içeren 5 maddelik yaptırım listesi açıklamıştı.

Filistin yönetimi ise İsrail'in Filistin’e yönelik yaptırım kararını “sömürgeci ırkçılık” olarak nitelendirmişti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

İspanya’nın başkenti Madrid’de 1991 yılında düzenlenen Orta Doğu Konferansı’yla başlayan “Orta Doğu Barış Süreci”, Arap ülkelerinin “barışa karşı toprak” sloganıyla dillendirdiği iki devletli çözüm üzerine kuruldu.

Söz konusu çözüm ise İsrail’in 1967 yılında işgal ettiği Filistin topraklarının yanı sıra Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi’ni de içine alacak bir bağımsız Filistin devletinin kurulmasını kapsıyor.

Filistin-İsrail barış müzakereleri, İsrail’in eski tutukluları serbest bırakmayı ve işgalci yerleşimleri durdurmayı reddetmesi de dahil çeşitli nedenlerle Nisan 2014’ten bu yana askıya alındı.

Filistinliler İsrail’in iki devletli çözüm seçeneğini yok etmeye çalıştığını belirterek, Tel Aviv’in reddi üzerine, işgali sona erdirmek ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurmak için uluslararası bir barış konferansı çağrısında bulunuyor. (AA)

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