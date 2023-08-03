Filistin: Biden hayal kırıklığı, Çin’e yöneliyoruz

Filistin'den yapılan açıklamada, "Biden yönetimi bizi hayal kırıklığına uğrattı, artık Çin’e yöneliyoruz" denildi.

Sozcu.com.tr

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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin kendileri için hayal kırıklığı yarattığını ve ülkesinin giderek daha fazla “Çin’e yöneldiğini” söyledi.

Maliki, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde yer alan Filistin Dışişleri Bakanlığı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Filistinli Bakan, “Başkan Biden’ın verdiği sözlerin üzerinden üç yıl geçti ancak Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ve Doğu Kudüs’teki hastanelere yönelik mali destekten başka bir şey görmedik.” dedi.

Dışişleri Bakanı Maliki, son olarak geçen ay Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlenen saldırılar dahil İsrail’in işlediği ihlallere karşı ABD yönetiminin pozisyonuna dair “ülkesinin karamsarlığını” dile getirerek, “Biden yönetiminin kendileri için hayal kırıklığı yarattığını” aktardı.

Filistin’in, destek bulmak için “Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliğini destekleyen Çin’e giderek daha fazla yöneldiğine” işaret eden Maliki, şunları kaydetti:

“Çin, sadece ekonomik olarak değil siyasi olarak da Orta Doğu’daki varlığını artırmak istiyor. Dünyanın birçok ülkesi de çok önemli bir küresel oyuncu haline gelen Çin’in desteğini istiyor.”

Maliki, Filistin ve İsrail arasındaki barış sürecinde ABD’nin rolüne işaret ederek, “Orta Doğu’da bir barış süreci yok. Eğer gelecekte bu olursa, neden diğer ülkelerin yanında Çin de yer almasın?” diye konuştu. (AA)

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