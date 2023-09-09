Filistin mülteci kampında ateşkes bozuldu

Lübnan'daki Filistin mülteci kampında ateşkese rağmen yeniden çatışma çıktı.

Sozcu.com.tr

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Lübnan’da Filistinlilerin yaşadığı en büyük mülteci kampı Ayn el-Helva’da taraflar arasında dün varılan ateşkese rağmen yeniden çatışma çıktı.

Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre, Lübnanlı tarafların araya girmesiyle dün akşam Fetih Hareketi ile diğer Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkes sabah saatlerinde bozuldu.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde yer alan ve 55 bine yakın mültecinin ikamet ettiği Ayn el-Helva’da milislerin havan topu ile birbirlerinin mevzilerini vurduğu, çatışmalar nedeniyle kamp içinde ve dışında yangın çıktığı kaydedildi. Sayda kent merkezine isabet eden bazı havan toplarının neden olduğu yangına Lübnan ordusu ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarıldı.

Ayn el-Helva Mülteci Kampı’nda 7 Eylül’den bu yana yaşanan çatılmalarda yaralananların sayısının 20’den 35’e yükseldiği belirtildi.

Lübnan’daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva’da 29 Temmuz’da başlayan çatışmalarda 13 kişi ölmüş, 60’tan fazla kişi yaralanmıştı. Kanlı çatışmalar nedeniyle 4 bine yakın kişi evini terk etmek zorunda kalmıştı. (AA)