Filistin’de ölü sayısı artıyor: 8 bini geçti

İsrail'in sistematik olarak hedef aldığı Filistin'den acı haberler gelmeye devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in haftalardır devam eden saldırılarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonucu 8 bin 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 bin 242 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, yaşamını yitirenler arasında 3 bin 324 çocuğun, 2 bin 62 kadının ve 460 yaşlının olduğunu; 1020’si çocuk 1870 kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

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