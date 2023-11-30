Filistinli cesur kız: İsrail kadın esirleri taciz ediyor

"Filistinli cesur kız" olarak tanınan Temimi, İsrail hapishanesinde tanık olduğu ihlalleri anlattı.

Sozcu.com.tr

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Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan aktivist Ahed et-Temimi, İsrailli yetkililerin Filistinli kadın esirleri susuz ve kıyafetsiz bıraktığını söyledi.

“Filistinli cesur kız” olarak tanınan Temimi, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, İsrail’in katliamları nedeniyle Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının buruk bir sevinçle karşılandığını ifade etti. Temimi, İsrail’in 27 Ekim’de başlayan kara saldırılarının ardından gözaltına aldığı 10’u Gazze Şeridi’nden 30’a yakın Filistinli kadın esiri hapishanede bıraktıklarını ve durumlarının çok kötü olduğunu aktardı.

İsrail’in 6 Kasım’da gözaltına alarak cezaevine gönderdiği 23 yaşındaki Temimi, burada tanık olduğu ihlallere ilişkin şunları söyledi:

“Cezaevinde durum çok zor, kadın esirlere yönelik günlük tacizler var. Kadın esirler susuz ve kıyafetsiz bırakılıyor, yerde uyuyor ve dövülüyorlar.”

Temimi, İsrailli yetkililerin, cezaevinde olup bitenleri anlatması halinde kendisini babasını hedef almakla tehdit ettiğini belirterek, “Her şeye rağmen biz işgalden daha güçlüyüz. Özgürlüğümüzü elde edene kadar (direnişe) devam edeceğiz” diye konuştu.

İsrail güçleri, ekim ayında Temimi’nin babasını, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde gözaltına almıştı. Temimi’nin babası hâlâ İsrail hapishanesinde bulunuyor.

“Filistinli cesur kız” olarak tanınan Ahed et-Temimi, 2012’de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul’da “Hanzala Cesaret Ödülü”ne layık görülmüştü. Temimi, İsrail güçlerince 2017’de de gözaltına alınmış ve 8 ay hapishanede kalmıştı. (AA)