Film gibi ama gerçek: Denizde kaybolan adam ve köpeği aylar sonra bulundu

Avustralyalı bir denizci ve köpeği, Pasifik Okyanusu'nda aylarca çiğ balık yiyip yağmur suyu içerek sürüklendikten sonra mucizevi bir şekilde kurtarıldı.

Sozcu.com.tr

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Avustralyalı denizci Tim Shaddock ve köpeği Bella, Pasifik’in ortasında kaybolduktan tam iki ay sonra Meksika açıklarında bir orkinos trol teknesi tarafından bulundu.



Sidneyli adam, nisan ayında Fransız Polinezyası’na gitmek üzere Meksika’daki La Paz’dan ayrıldı, ancak bir fırtına, gemisinin elektronik aksamını yok etti.

Deniz ortasında köpeğiyle baş başa kalan Shaddock, hayatta kalmak için çiğ balık yemek ve yağmur suyu içmek zorunda kaldığını söyledi.

Mucizevi kurtuluşunun ardından talihsiz adamın bir hayli zayıf olduğu ve gri sakalının aşırı büyümüş olduğu görüldü.

Gemisindeki bir gölgeliğin altına saklanarak güneş yanığından da kaçınan denizci, “Biraz dinlenmeye ve iyi yiyeceklere ihtiyacım var çünkü çok uzun süredir denizde yalnızım” dedi. Tedavi altına alınan adam kendisine çok iyi bakıldığını belirtti.

Trol teknesindeki bir doktor, Shaddock’un yaşadığı bu kötü deneyimin ardından önemli bir hastalık yaşamadığını ve bilincinin yerinde olduğunu söyledi.

Shaddock’un korkunç durumu ünlü aktör Tom Hank’in “Castaway” filmiyle karşılaştırıldı. Hanks’in filmdeki zayıf ve sakallı haliyle Avustralyalı denizciye aşırı bir şekilde benzemesi şaşkınlık uyandırdı.

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