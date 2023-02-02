Fin halkının çoğu tek başına NATO’ya girmek istiyor

Türkiye ile İsveç arasındaki gerilim devam ederken, NATO süreci dolaylı yollardan yavaşlayan Finlandiya'da dikkat çekici bir anket yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrasında İsveç ile birlikte NATO’ya üye olmak isteyen Finlandiya’da yapılan anketten dikkat çekici sonuçlar çıktı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Finlandiya’nın NATO üyeliğine sıcak baktığını açıklamasından sonra paylaşılan ankette Fin halkının yarısından fazlası, “Finlandiya üyelik için Türkiye’nin engelleyeceği İsveç’i beklemeli mi” sorusuna olumsuz yanıt verdi. Halkın yüzde 53’ü buna olumsuz yanıt verirken ankete katılanların yüzde 28’i İsveç’i beklemek gerektiğini söyledi.

Fin gazetesi Ilta-Sanomat’ta yayınlanan ankete 1021 Fin katılırken, anketin 30 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında yapıldığı kaydedildi. Finlandiya hükümeti ise daha önce yapılan açıklamalarda İsveç ile birlikte NATO’ya girmeyi tercih edeceklerini duyurmuştu. Pazartesi günü bir açıklama yapan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, “Bizim Finlandiya olarak isteğimiz İsveç ile birlikte NATO’ya girmektir. İsveç bizim hem savunmada hem de diplomaside en yakın müttefikimiz” demişti.

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