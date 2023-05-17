Financial Times gazetesi Erdoğan’ın oy kaybını böyle gösterdi

14 Mayıs seçimlerinin yankısı devam ederken İngiliz Financial Times gazetesi özel haritalarla AKP ve Erdoğan'ın oy oranlarındaki düşüşü gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr

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14 Mayıs’ta yapılan seçimler Türkiye ve Dünya genelinde ilgi ve merakla takip edilirken, seçim sonuçları ile ilgili analiz ve yorumlar gelmeye de devam ediyor…

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times, seçim sonucu elde edilen verileri ve oy oranlarını mercek altına alarak kapsamlı harita ve grafiklerle seçimlerden çıkan sonuçları değerlendirdi.

Erdoğan’ın ekonomik krize rağmen muhafazakar seçmeni elinde tutmayı başardığını belirten Financial Times muhabirleri Adam Samson, Ayla Jean Yackley, Alan Smith ve Martin Stabe, özel hazırlanan haritalarla durumu gözler önüne serdi.

Edoğan’ın seçim öncesi yapılan anketlerden farklı bir performans sergilediği belirtilirken, “Erdoğan 2023’teki oylamada, geçmişte aldığı oylara göre daha az oy aldı, örneğin 2018’deki cumhurbaşkanı seçimlerinden” hatırlatması da yapıldı. Muhalefetin de son yıllarda yaşanan ekonomik kriz ve baskıcı rejime rağmen bundan faydalanamadığı da belirtildi.

Erdoğan’ın muhafazakar, milliyetçi seçmeni elinde tuttuğu da hatırlatıldı. Erdoğan’ın Rize’deki oyların yaklaşık dörtte üçünü aldığı ve Konya’da da yaklaşık yüzde 70 oranında oy aldığı da aktarıldı. Fakat buna rağmen Konya’nın Erdoğan’ın oylarının en keskin düştüğü şehir olduğuna da vurgu yapıldı.

KILIÇDAROĞLU İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ

Kılıçdaroğlu’nun İstanbul ve Ankara’da daha iyi bir performans sergilediği ve Erdoğan’ın bu şehirlerde yüzde 50’ye erişemediğini yazan Financial Times, “Bazı uzmanlar Kılıçdaroğlu’nun reform, ekonomi ve ifade özgürlüğü gibi açıklamalarının şehirli seçmeni daha çok etkilediğini söylüyor” yorumuna yer verdi.

Haberde, Kılıçdaroğlu’nun 2018’deki ana muhalefet adayı Muharrem İnce’den çok daha iyi performans sergilediğine de vurgu yapıldı. “Kılıçdaroğlu, 2018’deki ana muhalefet adayından çok daha iyi performans sergiledi ve o dönemki aday sadece yüzde 14 oy alabilmişti. Üçüncü partideki aday Oğan beklenmedik şekilde yaklaşık yüzde 6 oy aldı” denildi.

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