Financial Times: TL’deki değer kaybına rağmen enflasyon, Türk turizmini de vurdu

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye’de artan enflasyonun turizme etkisini mercek altına aldı. Haberde, Türk Lirası’ndaki hızla değer kaybına rağmen turistlerin artık daha az para harcadığı, enflasyon nedeniyle turistik bölgelerde de fiyatların hızla arttığını vurgulandı.

Sozcu.com.tr

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Türk Lirası'ndaki değer kaybının turizme etkileri dünya basınında ilgi görmeye devam ediyor.

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'ye gelen turist sayısının arttığını ancak sektör temsilcilerine göre artan fiyatların turistlerin harcamalarını da azalttığını yazdı.

Turizm sektörünün Türkiye’de ekonomik krizi biraz olsun rahatlattığını ve gelirlerin en üst seviyeye ulaştığını aktaran gazete, Avrupa’da da artan gıda ve enerji maliyetleri nedeniyle birçok kişinin ucuz olduğu için tatil amacıyla Türkiye'yi tercih ettiğini ancak Türkiye'de de fiyatların hızla arttığını belirtti.

PARİS’TE 8, TÜRKİYE’DE 3 EURO

Haberde Türkiye'de yüksek enflasyona rağmen TL'deki değer kaybının birçok yabancı için ülkeyi nispeten ucuz bir tatil merkezi haline getirdiği kaydedildi. Avrupa Seyahat Komisyonu Direktörü Eduardo Santander, “Daha uygun fiyatlı bir tatil seçeneği arayanlar için Türkiye iyi bir yer” dedi.

Financial Times, TL'nin son bir yılda euro karşısında yüzde 40 değer kaybettiğine dikkat çekti. Antalya'ya tatile giden Emmanuel isimli bir Fransız turist de “7-8 euro'ya Paris'te yemek yiyemezsiniz, burada fiyat 3 euro” diye konuştu.

TÜİK verilerine göre Türkiye'ye ilk 6 ayda gelen turist sayısının geçen yıla oranla 18 milyondan 22 milyona yükseldiğini kaydeden gazete, hükümetin turizm gelirlerinin bütçe açığının kapatılmasına yardımcı olmasını umduğunu aktardı.

‘TURİSTLER DAHA AZ PARA HARCIYOR’

Buna karşın gazeteye konuşan birçok işletme temsilcisi, Türkiye'ye gelen turistlerin artık daha az para harcadığını, enflasyon nedeniyle turistik bölgelerde de fiyatların hızla arttığını vurguladı.

Antalya'daki bir kuyumcu dükkanı sahibi, bu yazın bekledikleri kadar iyi geçmediğini söylerken bir diğeri de gelirlerin çok düştüğünü ifade etti.

İngiliz turizm acentesi temsilcisi Steve Heapy, turistlerin genelde her şey dahil otelleri tercih edip yanlarına çok az para aldığını söyledi. Turizm işletmecileri, asgari ücrete yapılan zamların ve gıda enflasyonunun da maliyeti çok yükselttiğini, birçok işletmenin fiyatlara zam yapmak zorunda kaldığını vurguladı.

Haberde, ayrıca birçok Rus turistin ev alması nedeniyle otellere talebin de hızla azaldığı, Rusların Orta Doğu ve Asya'daki diğer tatil seçeneklerine yönelmeye başladığı belirtildi.

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