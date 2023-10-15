Financial Times’tan çarpıcı kıyaslama: Atatürk ile Erdoğan dönemlerini karşılaştırdılar

İngiltere'nin çok satan gazetelerinden Financial Times, Türkiye'nin 100'üncü yılını kutlaması vesilesiyle kapsamlı bir haber hazırladı... Haberde, Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan kıyaslandı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz Financial Times, ikinci yüzyıla girmeye hazırlanan Türkiye ile ilgili dikkat çekici bir dosya haber yayınladı… “Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılına giriyor” başlıklı analizde Mustafa Kemal Atatürk dönemi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan dönemi karşılaştırıldı.

Haberde, “Cumhuriyet, Osmanlı İmparatorluğu’nun külleri üzerinde, ulusu bağımsızlığa götürdüğü ve devlet ve toplumda kapsamlı, hızlı bir modernleşme başlattığı için milyonlarca Türk’ün gözünde bir kahraman olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu. Ancak Atatürk’ün mirası hiçbir şekilde tartışmasız değildir. Cumhuriyet’in 100 yılının en az 20 yılında Türkiye’yi yöneten cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde, bazı muhafazakar ve milliyetçiler Atatürk’ün yönetiminin bazı yönlerinde giderek daha fazla hata bulmaya başladılar. Buna karşın laiklerin ve liberallerin çoğu onu savunmaya devam ediyor” yorumu yapıldı.

Türkiye’nin dış politika hamlelerinin de incelendiği makalede, ülkenin eskiden NATO ve AB gibi kurumlarla yakınlık kurduğu hatırlatılırken, bu yaklaşımın son yıllarda değiştiği belirtildi.

Tony Barber imzalı haberde, “Ankara’yı ziyaret eden Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Erdoğan’ın İsrail-Hamas savaşını yatıştırmada yapıcı bir rol oynayabileceğini öne sürdü. Belki Nehammer Erdoğan’ın etkisini abarttı ama Türkiye Cumhurbaşkanı’nın en üst düzeyde pek çok bağlantısı olduğuna şüphe yok” yorumu yapıldı.

TÜRKİYE’DE İSLAM Analizde, “Atatürk döneminde kamusal hayatın laikleşmesi Türkiye’nin Müslüman kimliğinden sıyrıldığını göstermiyordu. Ancak 1990’larda Refah Partisi’nin ve daha sonra Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) yükselişine kadar siyasi İslam sıkı bir şekilde kontrol altında tutuldu. Son yıllarda Erdoğan, kadınların başörtüsü yasağını hafifletmek ve Osmanlı döneminde cami olan ve Atatürk’ün müzeye dönüştürdüğü İstanbul’daki eski Bizans katedrali Ayasofya’yı yeniden camiye dönüştürmek gibi kayda değer adımlar atarak Türk kamu hayatını daha İslami bir yöne itti” yorumu yapıldı. “ERDOĞAN EKONOMİDE NE YAPACAK?” Haberde, Türkiye’deki ekonomik gidişat ile ilgili de yorumlarda bulunuldu… Barber, “Atatürk, Türk ekonomisine kalıcı bir miras bırakan bir tür devlet kapitalizmi getirmiştir. Ancak bugün asıl soru, Erdoğan’ın faiz oranlarını enflasyon seviyesinin çok altında tutmak gibi son yıllarda ekonomide büyük bozulmalara neden olan son derece geleneksel olmayan politikaları tersine çevirmek isteyip istemediği ya da bunu yapıp yapamayacağıdır” ifadesini kullandı. Financial Times’taki makale, “Daha derin bir anlamda, cumhuriyetin 100. yıldönümü yaklaşırken, Şubat ayında 70 yaşına girecek olan Erdoğan, şüphesiz AKP’nin Türkiye’deki siyasi hakimiyetini sağlamlaştırmak istiyor. Bir gözü de tarihi mirasında olmalı, gelecek Türk nesillerinin hafızasında en azından Atatürk’e denk, belki de ondan üstün bir yer edinmeyi umuyor olmalı” ifadeleriyle sonlandı.

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