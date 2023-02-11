Finlandiya, İsveç ile yaza kadar NATO’ya katılmayı umuyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin ve İsveç'in, Temmuz 2023'e kadar NATO'ya kabul edileceğine inandığını söyledi.

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Niinistö, yerel basına verdiği röportajda, Finlandiya ve İsveç’in, Temmuz 2023’e kadar NATO’ya kabul edilmesini istediğini belirterek NATO’dan üyeliğin sorunsuz ilerlemesiyle ilgili pek çok cesaret verici açıklama duyduğunu ifade etti.

TEMMUZ AYINA İŞARET ETTİ

Sürecin uzaması halinde NATO’ya yeni üyeleri kabul etme sürecinin tamamının sorgulanabilir hale geleceğini dile getiren Niinistö, konu hakkında Türkiye’nin nihai kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlı olduğunu savundu.

Niinistö, NATO üyeliği hakkında, temmuzda Litvanya’nın başkenti Vilnius’da düzenlenecek NATO Zirvesi’ne atıfta bulunarak “Vilnius toplantısında olmayacaksa, neden daha sonra olsun?” dedi.

NATO üyeliklerinin hala onaylanmamasının iki ülke için “baş ağrısından çok daha fazlası olduğunu” kaydeden Niinistö, “Bunun NATO için şimdiden bir sorun haline geldiğini görebiliyorum. Açıkçası, NATO ülkeleri de şaşırdı.” açıklamasında bulundu. (AA)

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