Finlandiya, Ukrayna’ya 400 milyon euroluk askeri yardım
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Ukrayna'ya 400 milyon euro değerinde ek askeri yardım sağlayacaklarını söyledi.
Haavisto, Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya Finlandiya tarafından yapılan yardımın toplamda 600 milyon euroyu bulacağını kaydetti.
Ukrayna’ya desteğin önemine değinen Haavisto, Kiev’e 400 milyon euro değerinde ek askeri yardım sağlayacaklarını belirtti.
11 ÜLKEDEN DESTEK AÇIKLAMASI
Estonya, Polonya, Litvanya, Letonya, Birleşik Krallık, Almanya, Danimarka, Çekya, Slovakya, Hollanda ve İspanya’dan oluşan 11 ülke de 19 Ocak’ta Estonya’da bir araya gelerek Ukrayna’ya desteklerini açıklamıştı. (AA)