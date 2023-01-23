Abone Ol

Finlandiya, Ukrayna’ya 400 milyon euroluk askeri yardım

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Ukrayna'ya 400 milyon euro değerinde ek askeri yardım sağlayacaklarını söyledi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Finlandiya, Ukrayna’ya 400 milyon euroluk askeri yardım

Haavisto, Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya Finlandiya tarafından yapılan yardımın toplamda 600 milyon euroyu bulacağını kaydetti.

Ukrayna’ya desteğin önemine değinen Haavisto, Kiev’e 400 milyon euro değerinde ek askeri yardım sağlayacaklarını belirtti.

11 ÜLKEDEN DESTEK AÇIKLAMASI

Estonya, Polonya, Litvanya, Letonya, Birleşik Krallık, Almanya, Danimarka, Çekya, Slovakya, Hollanda ve İspanya’dan oluşan 11 ülke de 19 Ocak’ta Estonya’da bir araya gelerek Ukrayna’ya desteklerini açıklamıştı. (AA)

Lavrov: Batı, Rusya'ya karşı gerçek bir savaşa girdiİlginizi ÇekebilirLavrov: Batı, Rusya'ya karşı gerçek bir savaşa girdiUkrayna'da kayıplar sürüyor... Rusya savaşın son durumunu açıkladıİlginizi ÇekebilirUkrayna'da kayıplar sürüyor... Rusya savaşın son durumunu açıkladı
X Reklam