Finlandiya’da kriz çıkaran kareler: Başbakanın koltuğuna oturacak siyasetçiden skandal pozlar

Finlandiya'da bir süre önce başbakanlık görevini bırakan ve Sosyal Demokrat Parti liderliğinden de ayrılan Sanna Marin'in yerine gelecek isim ülkeyi karıştırdı.

Sozcu.com.tr

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Kamuoyuna sızan dans ve parti videoları sonrasında seçimlerden de beklediğini elde edemeyerek istifa kararı alan Finlandiya’nın başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti’nin lideri Sanna Marin’in istifa kararı sonrasında gözler yerine gelecek Antti Lindtman’da…

Marin’in partideki yerine gelmeye hazırlanan ve bu hafta resmen SDP’nin başına geçecek olan Lindtman’ın yaklaşık 20 yıl önce çekilen fotoğrafları büyük tartışma başlattı.

Birkaç hafta önce sızdırılan fotoğraflar, Lindtman’ın parti içi seçimlerden zaferle ayrılmasından sonra yeniden paylaşılmaya başlandı.

Fotoğraflarda bir grup çıplak erkekle poz veren Lindtman’ın yanında duran bazıları Nazi selamı verirken görülüyor. Lisedeyken bir Noel partisinde çekildiği belirtilen fotoğraflarda Lindtman oyuncak bir tabanca da tutuyor.

41 yaşındaki Lindtman fotoğrafın gerçek olduğunu ve ödev olarak verilen bir film projesi için çekildiğini dile getirdi. Lindtman, “Bu fotoğrafın sinema kulübünün sitesinden kaldırılmasını istemiştim fakat tekrar birileri bu fotoğrafları sızdırmış. Bu fotoğraflar benim gençliğimden ve yaptıklarımdan çok da gurur duymuyorum” dedi.

Fin gazetesi Ilta-Sanomat’a konuşan Lindtman, “O fotoğraftaki çocuklar biraz aşırı poz vermişler ama ben hiçbir zaman Nazi destekçisi olmadım. O zaman da olmadım şimdi de değilim. Hatta neo-Nazilerin benim siyasetimi beğendiklerini de sanmıyorum” ifadesini kullandı.

SDP’DE KRİZLER BİTMİYOR

Nisan ayında yapılan seçimlerden zaferle ayrılamayan ve iktidarı kaybettikten sonra şu an Finlandiya’nın en büyük muhalefet partisi haline gelen SDP’nin sözcü seçimi de tartışma yarattı.

Partinin sözcüsü olarak seçilen Mikkel Nakkalajarvi’nin daha önce komşusunun kedisini öldürdüğü ortaya çıktı. 2006’da yazlığında komşusu olan bir kişinin kendisini kürekle öldürdüğü ve bu suçtan dolayı da hüküm giydiği belirtildi.

SDP genel kurulunda konuşan Nakkalajarvi, “Ben isteyen herkesin istediği kişi olabileceği bir Finlandiya istiyorum. Başarısız olanların tekrar deneyip başarıya ulaşabileceği bir ülke istiyorum” dedi.

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