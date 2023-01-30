Finlandiya’dan Erdoğan’a yanıt: ‘İsveç’siz olmaz’

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında Kuran yakılmasıyla büyüyen kriz sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç olmadan Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay verilebileceği yönündeki açıklamasına Finlandiya’dan yanıt geldi.

Sozcu.com.tr

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İsveç’in başkenti Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında Kuran yakılmasının ardından Türkiye, İsveç’in NATO üyeliğine kapıları kapatırken Finlandiya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İsveç'teki provokasyon sonrasında Türkiye geçen hafta İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz olarak iptal edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, dün yaptığı açıklamada Finlandiya'nın NATO üyeliğine dair olumlu sinyal vererek “Biz icabında Finlandiya’yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya’yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya da aynı yanlışı yapmaması lazım” demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bugün, “İki ülkenin başvuru süreci başladığından beri Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğunu söylüyorduk. Sorunlu olan ülke ile daha az sorunlu bir ülke arasında ayrım yapmak adaletli bir yaklaşım olacaktır. Ancak iki ülkenin üyelik sürecinin birlikte yürütülmesi istendi. Bu nedenle 3’lü ahitname imzalandı. O günden beri Finlandiya bazı adımlar attı ancak İsveç’te olduğu gibi provokasyonlar yapılmadı” diye konuştu.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, bugün yaptığı açıklamada, bu açıklamaları yorumladı.

Helsinki'de basın toplantısı düzenleyen Haavisto, Finlandiya'nın İsveç'le birlikte NATO sürecini devam ettirmeye bağlı olduğunu kaydetti. Ülkesi ve İsveç’in güvenliğinin birbirinden bağımsız olmadığını belirten Haavisto, “İsteğimiz İsveç'le beraber NATO'ya üye olmak” dedi.

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