Finlandiya’dan Türkiye’ye silah satışı adımı

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında Kuran yakılmasıyla büyüyen kriz sürerken Finlandiya'dan çok dikkat çeken bir Türkiye adımı geldi.

Sozcu.com.tr

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İsveç’teki Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Kuran’ı Kerim yakması, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nin NATO üyeliğine onayını zora sokarken Finlandiya’dan önemli bir adım geldi.

Finlandiya hükümeti, 2019'dan bu yana Türkiye'ye ilk silah satışına onay vererek silah ambargosunu resmen kaldırdı. Bu adım NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin başlıca talepleri arasındaydı.

Finlandiya Savunma Bakanlığı, 2019 yılından bu yana yürürlükte olan “Türkiye’ye askeri teçhizat ihracatı ambargosunu” kaldırıldığını ve satış için lisans verildiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı Danışmanı Riikka Pitkanen, AFP’ye yaptığı açıklamada, bir Türk şirketine zırhlı çelik satılması için ihracat lisansının önceki gün onaylandığını söyledi.

İsveç, Türkiye'ye silah satışı ambargosunu eylül ayında kaldırmıştı. Türkiye’nin 2019'da Suriye’deki PKK/YPG militanlarına yönelik operasyonunun ardından bazı AB ülkeleri Ankara’ya silah ambargosu uygulamaya başlamıştı.

FİNLANDİYA’DAN İSVEÇ’SİZ NATO ÜYELİĞİNE YEŞİL IŞIK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İsveç Müslümanların dini inancına saygı gösteremiyorsa bizden NATO konusunda herhangi bir destek göremeyecek” demişti. Ardından da Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz olarak iptal edilmişti.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise, Finlandiya'nın İsveç olmadan NATO'ya katılmayı düşünmesi gerektiğini kaydederek bu seçeneğe yeşil ışık yaktıklarının sinyalini vermişti.

FİN HÜKÜMETİNDE TARTIŞMA YARATTI

Helsinki'nin son adımı, Başbakan Sanna Marin liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer alan bazı kesimlerin eleştirilerine yol açtı.

Koalisyon üyesi Sol İttifak partisinin lideri Li Andersson, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Sol İttifak, savaş halindeki ya da insan haklarını ihlal eden ülkelere savunma teçhizatı ihracatını desteklemiyor. Finlandiya’nın, Türkiye’ye zırhlı çelik ihracatına izin vermemesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu konu hükümet içinde tartışılmadı” ifadelerini kullandı.

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