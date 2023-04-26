Fiyatı Türkiye’dekinin yarısı… Almanya’da rakıya alarm takıldı

Almanya’da rakı fiyatları Türkiye’dekinin neredeyse yarısı. İlgi büyük olunca, dev Alman marketleri rakıya alarm takmaya başladı. Asgari ücretli bir Alman, maaşıyla 100 şişe rakı alıyorken, bir Türk sadece 17 şişe alabiliyor.

Ali GÜLEN

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Almanya'da sadece soğan ve et değil, milli içkimiz rakı da Türkiye'den ucuz hale geldi.

Türkiye'ye gidenler ya da kendi tüketimi için almak isteyenlerin büyük ilgisi nedeniyle rakıya alarm takıldı.

70'lik rakı 19.90 Euro'ya satılırken, indirimle bazen 10 Euro, bazen 12 Euro'ya bulunuyor. Aynı marka rakının Türkiye satış fiyatı ise 525 TL.

Bir Alman, asgari ücret maaşıyla 100 şişe rakı alabiliyor. Asgari ücretli bir Türk ise, ancak 17 şişe alıyor. Türkler yoğun ilgi gösterdiği için bazen kişi başı 6 şişeden fazla verilmiyor. En sonunda da, çeşitli olaylar yaşandığı için rakıya alarm takıldı. Almanya'nın büyük marketlerinde artık rakıyı aldıktan sonra kasada alarmı sökülüyor, ödemesi yapılıyor.

ARTIK ALMANLAR DA İÇİYOR

Rakının bu derece tüketilmesinin nedeni sadece Türkler değil. Almanlar da, Türk restoran, bar ya da içkili yerlerinde rakıyı bol bol tüketmeyi öğrendi.

Alarm takılmasının nedenini sorduğumuz bir Alman marketler zinciri yetkilisi, “Bazı hırsızlık olayları yaşandı. Türkiye'ye giderken bol bol almak isteyenler de var. Sayıyı da kontrol edebilmek amacıyla böyle bir uygulamaya gidildi. Özellikle indirim dönemlerinde büyük ilgi oluyor. Nahoş olayların önüne geçmek için böyle bir yöntem uygulanıyor“ dedi.

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