Foreign Policy dikkat çekti: Biden Demokrasi Zirvesi’ne Türkiye’yi davet etmedi

Ankara-Washington hattında F-16 satışı ve NATO’nun genişlemesi gibi bir dizi başlıkta gerilim sürerken, Biden yönetiminden Türkiye’ye karşı dikkat çeken bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD'de Joe Biden yönetiminin dünyada demokratik kurumlara destek için düzenleyeceği ikinci Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmediği bildirildi.

Biden yönetiminin en önemli dış politika girişimlerinden biri olarak görülen Demokrasi Zirvesi'nin ikincisi 28-29-30 Mart'ta düzenlenecek. Zirveye 120'den fazla lider davet edilirken, Türkiye'nin davetli ülkeler arasında yer almaması dikkat çekti.

Biden ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra birçok liderin konuşma yapacağı etkinliğe Türkiye ve Macaristan'ın davet edilmemesine ABD'nin önde gelen yayın organlarından Foreign Policy dergisi de dikkat çekti.

‘İKİ NATO MÜTTEFİKİNE TELEFON GİTMEDİ’

Foreign Policy, “Biden, kendi demokrasilerini ortadan kaldıran NATO müttefiklerini reddetti. Biden yönetim, yaklaşık 120 ülkeyi davet etti ama iki NATO müttefikine telefon gitmedi” ifadelerine haberde yer verdi. Zirvenin amacının dünyada yükselen otokrasilere karşı demokrasiyi güçlendirmek olduğunu yazan dergi, üç ABD'li yetkilinin de Türkiye ve Macaristan'da demokratik süreçlerdeki gerilemeden Washington'ın endişe duyduğunu söylediğini aktardı.

Haberde ayrıca Türkiye ve Finlandiya'nın henüz NATO'nun genişleme sürecine nihai onayı vermediğine de dikkat çekildi. “Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gücü elinde topladığını ve ülkedeki demokratik unsurları zayıflattığını” kaydeden Foreign Policy’nin haberinde, “Yine de mayıstaki seçimlerde 20 yıllık iktidarının en zorlu meydan okumasıyla karşı karşıya” denildi.

ABD'nin davette bulunmamasının muhtemelen Washington-Ankara- Budapeşte hattında tansiyonu yükseltecek bir gelişme olduğu kaydedildi.

Türkiye ve Macaristan, 2021'deki ilk Demokrasi Zirvesi'nin de davetlileri arasında değildi. Daha önce zirveye davet edilmeyen ancak gelecek haftaki zirvenin konukları arasında yer alan ülkeler ise Honduras, Gambia, Moritanya, Mozambik, Tanzanya, Bosna Hersek ve Liechtenstein oldu.

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