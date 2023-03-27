Frankfurt yine SPD dedi

Türk eşi Zübeyde'yi kayırması sebebiyle görevden alınan Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann'ın yerine gelecek isim için ikinci tur oylama yapıldı.

Ali GÜLEN

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Almanya’nın finans merkezi Frankfurt, yine Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafından yönetilecek. Dün yapılan seçimlerde SPD adayı Mike Josef, oyların yüzde 51.7’sini alarak Anakent Belediye Başkanı oldu. Hıristiyan Demokrat Partili rakibi Uwe Becker ise yüzde 48.3 oy aldı.

Bir önceki Belediye Başkanı Peter Feldmann, Türk eşi Zübeyde’ye kıyak maaş bağlanması ve sosyal yardım kuruluşu AWO’dan seçim yardımı kullanması iddiaları nedeniyle halk oyuyla görevden alınmıştı.

İLK TURDA CDU ÇOK ÖNDEYDİ

Bunun üzerine Mart ayı başında yeniden seçimi gidildi ama hiç bir aday tek başına yüzde 50’yi geçemedi. CDU’lu Uwe Becker, ilk turda oyların yüzde 34.5’ini alırken, SPD yüzde 24’ünü almıştı.

Yeşiller, Sol Parti ve bağımsız adayların SPD lehine açıklama yapmalarının ardından dünkü seçimlerde Mike Josef ipi göğüsledi.

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