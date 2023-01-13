Frankfurt’ta Alman enişteden sonra Türk eşine de ceza

Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann'ı görevinden eden Türk eş Zübeyde’ye "yardım ve yataklıktan" ceza kesildi. Alman enişteden ayrı yaşayan Zübeyde’nin, sahte iş sözleşmesi ile sosyal yardım kuruluşundan 13.500 Euro aldığı belirtiliyor.

Ali GÜLEN

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Almanya’nın finans başkenti Frankfurt'ta skandallar bitmiyor. Anakent Belediye Başkanı Peter Feldmann, evlendiği Ordulu Türk kızı Zübeyde'ye “kıyak yapılmasına göz yumduğu“ için görevinden olurken, şimdi de 35 yaşındaki Zübeyde'ye, “zimmet suçuna yardım ve yataklıktan“ dava açılıyor.

İLKİNDEN SIYRILDI AMA…

Kendisinden 29 yaş büyük eşi Peter Feldmann, sosyal yardım kuruluşundan haksız yere seçim yardımı almak ve eşine kıyak sağlamakla suçlanırken Zübeyde o suçtan sıyrılmıştı. Ancak incelemeler olayı farklı bir yere götürdü ve Zübeyde Feldmann'ın, kocası ile flört ettiği dönemlerde, yani 2013 ile 2017 yılları arasında, sosyal yardım kuruluşundan haksız yere 13.500 Euro aldığı belirlendi.

Sahte bir sözleşme ile bu paranın kendisine ödendiği ama karşılığında Zübeyde'nin bir iş yapmadığı ortaya çıktı. Mahkeme, günlüğü 50 Euro'dan 120 gün ceza ödenmesini istedi. Ancak Zübeyde kabul etmedi, bunun üzerine dava açılmasına karar verildi.

YAŞLILAR İÇİN ÇALIŞACAKTI

Zübeyde'nin, ayrı yaşadığı eşi Peter Feldmann'a açılan dava sırasında bu ayrıntının gözden kaçtığı belirtildi. Henüz bir duruşma tarihi belirlenmedi.

Zübeyde'yle imzalanan sözleşmenin sahte olduğu ve buna dayanılarak, yaşlı Müslüman göçmenler için yardımı öngören bir dernekte çalışması karşılığı ödemelerin yapıldığı, ama onun bu görevde hiç çalışmadığı kaydedildi.

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