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Fransa Çalışma Bakanı, Fransız su devi Saur’u kayırmakla suçlanıyor

Fransa Çalışma Bakanı Olivier Dussopt'un Ulusal Mali Savcılık Ofisi tarafından Fransız su devlerinden Saur Grubu'nu kayırdığı iddia edildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:46 - 04 Şubat 2023 Güncellenme:
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Fransa Çalışma Bakanı, Fransız su devi Saur’u kayırmakla suçlanıyor

Fransız Mediapart gazetesinin haberine göre, Ulusal Mali Savcılık Ofisi soruşturma raporunda, 2008-2017 yılları arası Annonay kenti Belediye Başkanı olan Dussopt’a hileli anlaşmaya ilişkin Fransız su devlerinden Saur Grubu’nu kayırdığı suçlamasını yöneltti.

Savcılık, Dussopt’a herhangi bir yolsuzluk suçlaması ise yöneltmedi.

Saur Grubu’ndan bir yetkili, Dussopt’a 2017’de en sevdiği ressam Gerard Garouste’un 2 tablosunu hediye etti. Ulusal Mali Savcılık Ofisi, Dussopt ve Saur Grubu arasındaki ilişkilere ilişkin Haziran 2020’de ön soruşturma başlattı.

Dussopt ve Saur Grubu arasındaki görüşmeleri elde eden soruşturma memurları, 2009-2010 yılları arasında bir kamu sözleşmesi kapsamında ayarlama yapıldığına dair pek şüphe olmadığı kanaatine vardı.

Su arıtması alanında faaliyet gösteren Saur Grubu, Annonay’da uzun yıllar faaliyetlerde bulundu. (AA)

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