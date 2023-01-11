Fransa, gerilime rağmen Burkina Faso’dan desteğini çekmeyecek

Fransa Kalkınma, Frankofoni ve Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Devlet Bakanı Chrysoula Zacharopoulou, yaşanan gerilime rağmen ülkesinin Burkina Faso'yu desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fransa Kalkınma, Frankofoni ve Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Devlet Bakanı Chrysoula Zacharopoulou, Burkina Faso’ya düzenlediği ziyarette, 30 Eylül 2022’de darbeyle başa gelip ardından Cumhurbaşkanı ilan edilen İbrahim Traore ile görüştü.

Zacharopoulou, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, Fransa’nın zorluklarla mücadele eden Burkina Faso’nun yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. Fransa’nın Burkina Faso’ya hiçbir dayatmada bulunmadığına dikkati çeken Zacharopoulou, ülkesinin Burkina Faso ile ortak bir gelecek inşa etmek için istekli olduğunu belirtti.

Zacharopoulou, böyle bir ortamda ne Avrupa Birliği’nin ne de Fransa’nın Burkina Faso’yu yüzüstü bırakacağının altını çizerek, Fransa’nın talep olduğu ölçüde ülkede kalacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Traore ile Fransa’nın Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade’a ilişkin yaşanan gerilim konusunu görüştüklerini ifade eden Zacharopoulou, Burkina Faso’nun büyükelçi olarak yeni bir yüz görmek istediğini bildiklerini ve bu konuda “diyaloğa açık olduklarını” kaydetti.

BURKİNA FASO, FRANSIZ ELÇİYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Burkina Faso hükümeti, aralık sonunda Fransa’dan, Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade’yi görevden almasını ve Hallade’ın yerine başka bir ismin gelmesini talep etmişti.

Hükümet, Hallade’ın artık güvenilir bir muhatap olmadığını belirterek, kendisiyle çalışmak istemediklerini belirtmişti.

Hallade’ın, 12 Aralık 2022’de başkent Vagadugu’ya 100 kilometre mesafedeki Koudougou kentinde yaşayan Fransız vatandaşlarından güvenlik nedeniyle şehirden ayrılmalarını istediği ve hükümetin bu nedenle Hallade’ın görevden alınmasını talep ettiği öne sürülmüştü.

Söylentilere karşın Burkina Faso hükümeti kararın gerekçesini açıklamamıştı. Fransız Büyükelçinin Burkina Faso’dan ayrılıp ayrılmadığı ise hala bilinmiyor.

Bu talepten birkaç gün önce de Burkina Faso’da mukim Birleşmiş Milletler Koordinatörü Barbara Manzi istenmeyen kişi ilan edilmişti.

Burkina Faso’da 30 Eylül 2022’de yaşanan askeri darbenin ardından devrik lider Paul-Henri Damiba’nın Fransa Büyükelçiliğine sığındığı iddiaları sokakları karıştırmıştı. İddiaların ardından Franssa Büyükelçiliği etrafında toplanan göstericiler, Fransa karşıtı sloganlar atarak binaya girmeye çalışmıştı. Elçiliğe giremeyen göstericiler, binanın giriş kısmını ateşe vermişti.

Fransa Büyükelçiliği, o tarihten bu yana halkın girişine kapatılmış ve etrafındaki güvenlik önlemleri artırılmıştı.

18 Kasım 2022’de düzenlenen gösteride de büyükelçilik önünde toplanan protestocular, Fransa karşıtı sloganlar atmış, elçilik binasına taş ve sopalarla saldırmaya çalışmıştı. (AA)

İlginizi Çekebilir Burkina Faso’da askeri birliğe saldırıda en az 12 kişi öldü