Fransa, İsrail’den açıklama bekliyor
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Fransız Enstitüsü'nün vurulmasına ilişkin İsrail makamlarından gerekçe istediğini bildirdi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in düzenlediği hava saldırısında Gazze’deki Fransız Enstitüsü’nün vurulduğunu ve herhangi bir personelin yaralanmadığını açıklarken, medya kuruluşu Agence France Presse’in (AFP) Gazze’deki ofisi de hava saldırısında vuruldu.
Fransız Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerden saldırının nedenlerini “gecikmeden” açıklamalarını istediğini belirtti.
Bakanlık, Gazze’deki sivil can kayıplarının sayısıyla ilgili “ciddi endişelerini” de dile getirdi.
AFP ise sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada Gazze Şeridi’ndeki ofisinin İsrail ordusu tarafından bombalandığını ve saldırı sonucu ciddi hasar gördüğünü açıkladı.
RSF: KINIYORUZ
Sınır Tanımayan Gazeteciler'den (RSF) yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’de Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Al Jazeera dahil farklı medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu kuleyi hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, “RSF, İsrail’in (Gazze’de) basına yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınıyor. Medyayı hedef almak savaş suçudur” ifadelerine yer verildi. (AA-REUTERS)