Nijer hava sahasını kapattı, Fransa büyükelçisini çekti
Askeri yönetimin başa geçtiği Nijer’in Fransa’ya hava sahasını kapatmasının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin ülkeye geri döneceğini duyurdu.
Nijer’de askeri yönetim, hava sahasını ticari uçuşları da kapsayacak şekilde Fransa’ya kapattı.
Hava sahası Fransa hariç tüm ulusal ve uluslararası ticari uçuşlara açık tutulacak.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte’nin kısa bir süre içerisinde Fransa’ya geleceğini belirtti.
ASKERİ İŞBİRLİĞİNE SON VERİLDİ
Macron, Itte’nin ve birçok Fransız diplomatın birkaç saat sonra Fransa’ya döneceğini ve Nijer’deki makamlarla olan askeri işbirliklerine son verdiklerini söyledi.
Nijer’deki Fransız askerlerin yılsonuna kadar koordineli şekilde Fransa’ya döneceğini kaydeden Macron, terörle mücadele konusunda Afrika kıtasına yardım etmeye devam edeceklerini dile getirdi.
BÜYÜKELÇİ KRİZİ
Nijer’de 26 Temmuz’da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos’ta Fransa’nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte’ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte, ülkeden ayrılmamıştı.
Fransa, “askeri cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını” belirtmişti.
Bunun üzerine Nijer Dışişleri Bakanlığı, 31 Ağustos’ta Fransa Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği notada Büyükelçi Itte’nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.
Notadan sonra Fransa’nın Niamey Büyükelçiliği etrafında sıkı güvenlik önlemleri alınmış ve elçiliğe girip çıkan araçlar, Nijer güvenlik güçlerince kontrol edilmeye başlanmıştı.
Aynı şekilde Fransız askerlerinin konuşlu olduğu başkentteki “Niamey 101” isimli hava üssü etrafında da güvenlik artırılmıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 Eylül’de yaptığı açıklamada, Büyükelçi Itte’nin “rehin alındığını” söylemiş ve Büyükelçiliğe gıda girişine izin verilmediğini dile getirmişti. (AA)