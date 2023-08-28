Fransa okullarında tesettür yasağı

Fransa, okullarda abaya tarzı uzun elbiseler giyilmesini yasaklıyor.

Sozcu.com.tr

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Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal’ın abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesine müsaade etmeyeceğini açıklaması tepkilere yol açtı.

Ülkede 4 Eylül’den itibaren okullar, yeni eğitim öğretim dönemine başlıyor. Bakan Attal’ın okulların açılışı öncesi TF1 televizyon yayınında yaptığı açıklamada, derslerde artık abaya (uzun elbise) giyilmesine müsaade etmeyeceklerini ve bu yasağı uygulamaları için okul yönetimleriyle konuşacaklarını açıklaması, ülkede tepkileri beraberinde getirdi.

Fransa’da Eğitim Bakanlığı, okullarda laiklik ihlallerinin arttığına ilişkin raporun basın bültenini geçen hafta paylaşmıştı. Metinde son yıllarda kız ve erkek öğrencilerin okullarda abaya, tunik ve entariye benzer kıyafetler giymesiyle “laiklik ihlallerinin yüzde 150 arttığı” iddia edilmişti.

Bakanlık, bu durumu okullarda dini sembolleri yasaklayan, 2004’te yürürlüğe giren laiklik yasasına aykırı bulmuştu.

Fransa'da yayın yapan l'Opinion gazetesi, geçen yıl yayımladığı makalede öğrencilerin “İslami kıyafet” tercihindeki artışı bir çeşit “salgın hastalık” olarak nitelemişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, herhangi bir “salgın hastalık” durumunun “önlem almayı” gerektirdiğine işaret ederek, eski Eğitim Bakanı Pap Ndiaye’ye “Cumhuriyet yasalarına saygı gösterilmeyen tüm durumlara büyük bir açıklıkla karşılık verilmesi” talimatını iletmişti.

FRANSA’DA LAİKLİK TARTIŞMASI

Halihazırda ilk ve ortaokullarda başörtüsü takmanın yasak olduğu Fransa’da kızların giydiği ve “abaya” diye adlandırılan uzun elbise, dini simge olarak değerlendiriliyor.

Fransa, 1905 laiklik yasasıyla din ve devlet işlerini ayırma yoluna gitti. Ekim 1989’da 3 ortaokul öğrencisi, başörtülerini çıkarmayı reddettikleri için okuldan atıldı. Bu olay “Creil başörtüsü meseleleri” olarak ülkenin siyasi literatürüne girdi. Danıştay ise 27 Kasım 1989’da öğrencilerin dini aidiyetlerini ortaya koyan simgeler taşımalarının laikliğe aykırı olmadığına karar verdi.

Başörtüsü meselesi, uzun yıllardır ülkede tartışılan konu haline gelirken 2004’te ilk ve orta dereceli tüm kamu okullarında dini simgelerin kullanımı yasaklandı. Fransa’da 2015’te uzun siyah etek giyen 15 yaşındaki kızın okula alınmaması, ülkede gündem olmuştu. (AA)