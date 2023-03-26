Fransa senatosundan teröristlere onur madalyası

Suriye’nin kuzeyini işgal eden ve ana omurgasını terör örgütü PKK-YPG’nin oluşturduğu sözde Suriye Demokratik Güçleri’nin elebaşlarından Nuri Mahmud ile silahlı kadın yapılanmasının tepe isimlerinden Rüksan Muhammed’e Fransa senatosu tarafından “Onur Madalyası” verildi. Bu yıl ABD ve İngiltere’nin yanı sıra Fransa senatosunda da Nevruz resepsiyonu organize edildi.

Özgür CEBE

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

IŞİD'le mücadele adı altında Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK'nın Suriye ayağını oluşturan PKK-YPG'nin de içinde yer aldığı SDG'nin üst düzey elebaşları Nevruz resepsiyonu kapsamında senatonun davetlisi olarak Fransa'nın başkentine gitti.

Burada adeta NATO üyesi bir ülkenin silahlı güçlerinden sorumluymuş gibi karşılanan terörist elebaşlarından PKK-YPG'nin sözcülüğünü yapan Nuri Mahmud ile silahlı kadın yapılanması YPJ'nin başındaki Rüksan Muhammed senato üyelerince karşılandı.

Nevruz resepsiyonu adı altındaki törene terörist elebaşlarının yanı sıra çok sayıda Fransız senatörler ve politikacılar da katıldı.

Fransız Kürt Girişimciler Birliği (UEFK) tarafından organize edilen resepsiyonda YPJ Sözcüsü Rüksan Muhammed ile YPG Sözcüsü Nuri Mahmud'a senato tarafından “Onur Madalyası” verildi.

“FEDAKARCA MÜCADELE ETTİNİZ İŞBİRLİĞİMİZ SÜRECEK”

Sözde Suriye Özerk Yönetiminden bir heyet de aynı gün Fransa Senatosu'na ziyarette bulundu.

Özerk Yönetim sözde Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı Bedran Çiya Kurd, Özerk Yönetim Avrupa Temsilcisi Abdulkerim Ömer, YPJ Sözcüsü Rüksan Muhammad, YPG Sözcüsü Nuri Mahmud ve Özerk Yönetim Fransa Temsilcisi Halit İsa'nın Paris'teki senato binasında gerçekleştirdiği ziyarete senatör Pierre Laurent eşlik etti.

PKK-YPG'nin IŞİD'e karşı fedakarca bir mücadele verdiğini ve bunun çok değerli olduğunu belirten Pierre Laurent, Afrin'e bağlı Cinderesi beldesinde Nevruz günü öldürülen 4 kişi için de başsağlığı dileğinde bulundu. Pierre Laurent Fransa'nın sözde Özerk Yönetim'e destek vermeye devam edeceğini ve işbirliğini önümüzdeki dönemde daha da ilerleyeceğinin altını çizdi.

İlginizi Çekebilir Lübnan basınından Türkiye-Suriye iddiası

İlginizi Çekebilir ABD’den "Suriye’deki YPG/PKK’lılara helikopter eğitimi" açıklaması

İlginizi Çekebilir Suriye'de gündem Türkiye'yle yakınlaşma