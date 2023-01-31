Abone Ol

Fransa, Ukrayna’ya ek 12 Caesar obüsü gönderecek

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin Ukrayna'ya ek 12 Caesar obüsü göndereceğini duyurdu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Fransa, Ukrayna’ya ek 12 Caesar obüsü gönderecek

Fransız basınındaki haberlere göre, Lecornu, Ukrayna’ya yapılacak yardımlarla ilgili açıklama yaptı.

Ülkesinin Ukrayna’ya gelecek haftalarda ek 12 Caesar obüsünün yanı sıra GM200 tipi 1 radar göndereceğini ifade etti

Öte yandan, 150 Fransız askeri Polonya’ya gönderilecek ve burada ayda 600 Ukraynalı askeri eğitecek. Böylelikle yaza kadar 2 bin Ukraynalı asker eğitilmiş olacak.

Fransa daha önce Ukrayna’ya 18 Caesar obüsü göndermişti. (AA)

Ukrayna, Avrupa'dan desteği artırmasını istiyorİlginizi ÇekebilirUkrayna, Avrupa'dan desteği artırmasını istiyorKuleba: Ukrayna'ya ilk etapta 140 Batı menşeli tank verilecekİlginizi ÇekebilirKuleba: Ukrayna'ya ilk etapta 140 Batı menşeli tank verilecek

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam