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Fransa ve İngiltere’den destek mesajı geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaparak Fransa'nın acil yardıma hazır olduğunu duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ise İngiltere'nin yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr
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Fransa ve İngiltere’den destek mesajı geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bütün dünyada endişe yaratan Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Macron mesajında, “Eşi benzeri görülmemiş bir depremin ardından Türkiye ve Suriye’den korkunç görüntüler geliyor. Fransa olay yerindeki halka acil yardım sağlamaya hazır. Düşüncelerimiz yaslı ailelerle birlikte” dedi.

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly açıklamasında, “Türkiye ve Suriye depreminde trajik can kaybı meydana geldi. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz ve düşüncelerimiz hayatta kalanlarla birlikte. İngiltere yardım sağlamaya hazır” ifadelerini kullandı.

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