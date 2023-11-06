Fransa’da antisemitizm alarmı

Fransa'da 7 Ekim'den bu yana 1040 Yahudi karşıtı eylem gerçekleştirildiği bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İsrail-Filistin çatışmalarının başladığı 7 Ekim’den bu yana ülkede 1040 Yahudi karşıtı eylem bildirildiğini ve 486 kişiyi gözaltına aldıklarını açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün yaptığı açıklamada, “Yahudi inancına mensup vatandaşlarımızı korumak ve antisemitizmle mücadele etmek konusunda son derece kararlıyız. Bu yönde çok kesin talimatlar verdim. 7 Ekim’den bu yana 1040 antisemitizm olayı rapor edilmiştir. 486 kişi gözaltına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Paris Polis Şefi Laurent Nunez ise eylemlerle ilgili olarak yalnızca Paris bölgesinde 257 eylem gerçekleştiğini ve 90 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. (DHA)