Fransa’da bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Fransa'nın Arras kentinde bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetti. Büyük paniğe yol açan saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Macron'un da kente gideceği açıklandı
Fransa’nın kuzeyindeki Arras kentinde bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırı büyük panik yarattı.
BFM TV’nin haberine göre bir kişi, “Allahu Ekber” diye bağırarak öğretmenlere saldırdı. Olayda bir Fransızca öğretmeni hayatını kaybetti, bazı kişiler yaralandı.
20’li yaşlardaki saldırgan olay yerinde gözaltına alındı. Olay sırasında öğrencilere sınıflardan çıkmama uyarısı yapıldı.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polisin operasyon başlattığını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da olay üzerine kente gideceği açıklandı
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