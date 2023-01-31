Fransa’da bugün yaşam duruyor: Ülke çapında grev başlıyor

Fransa'da emeklilik yaşını yükseltecek reforma karşı bugün ülke çapında düzenlenen grev sonucunda elektrik üretimi, toplu taşıma ve eğitimde aksamalar meydana geldi.

Sozcu.com.tr

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Bugün gerçekleşecek bir dizi eylem düzenleyen sendikalar, 19 Ocak’taki ilk grev dalgasında görülen geniş çaplı katılımın tekrarını bekliyor ve hükümet üzerinde kurdukları baskıyı korumayı hedefliyor.

Emeklilik yaşının 62’den 64’e yükseltilmesini öngören yasa tasarısına karşı ülke çapında düzenlenen ilk eylem dalgasına bir milyondan fazla kişi katılmıştı.

Kamu çalışanları sendikası UNSA’nın genel sekreteri Luc Farre, “Bu reform adaletsiz ve acımasız. (Emeklilik yaşını) 64’e çıkarmak, sosyal olarak geri adım atmaktır” dedi.

Grevlerin sonucunda bugün yüksek hızlı TGV trenlerinden yalnızca üçte biri işlerke, yerel ve bölgesel tren sistemlerinde daha da geniş çaplı aksamalar yaşanıyor. Paris metrosunda da ciddi aksamalar görüldü.



İlk ve orta okul öğretmenlerinin sendikası, öğretmenlerin yarısının iş bırakma eylemi düzenleyeceğini belirtirken petrol rafinerileri ile diğer tüm sektörlerdeki işçiler de greve katıldı. Kamu basın kuruluşlarında greve giden işçiler yayın akışındaki haberlerin yerine müzik yayını yaptı.



Enerji dağıtım şirketi EDF’nin EDF.PA verilerine göre nükleer reaktör ve termal enerji santrallerindeki işçilerin de greve katılması sonucu ülkedeki elektrik üretimi %4.4 düştü.

Reforma dair anketler toplumun büyük kesiminin emeklilik reformuna karşı çıktığını gösterirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hükümeti, reformla ilgili duruşunu korumayı planlıyor. Macron, Hollanda’ya dün düzenlediği ziyaret sırasında reformun “elzem” önem taşıdığını ve emeklilik sisteminin devamlılığına olanak sağlayacağını söyledi.

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