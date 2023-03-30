Fransa’da elektrikli skuter kullanım yaşı 14’e çıkacak

Fransız hükümeti, elektrikli skuter kullanma yaşını 12'den 14'e çıkaracak.

Sozcu.com.tr

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Fransa’da Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, yerel basına, ülkedeki elektrikli skuterlerin kullanımının daha iyi denetlenmesi için yürürlüğe girecek yeni kuralları açıkladı. Beaune, 2 milyonu aşkın Fransızın elektrikli skuter sahibi olduğunu dile getirerek, ülkede bu taşıtın kullanımının artmasıyla artan kazalara dikkati çekti.

Fransız bakan, yakın zamanda Resmi Gazete’de yayımlanacak kararla, elektrikli skuter kullanma yaşının 12’den 14’e çıkacağını kaydetti. Beaune, bu taşıtlara 2 kişi binildiği taktirde kesilecek cezanın 135 avroya yükseleceğini belirterek, Paris’teki her 5 kazadan 1’inin elektrikli skuterlere 2 kişi binilmesiyle gerçekleştiğini ifade etti.

Bakan Beaune, elektrikli skuter hizmeti veren şirketlerin “taahhüt şartı” imzaladığını söyledi. Bu kapsamda, şirketler, skuter kullanıcılarının yaşını denetlemeyi ve her skutere küçük bir plaka takmayı kabul etmiş oldu.

PARİS’TE YASAKLANABİLİR

Paris Belediyesi, kentte elektrikli skuterlerin kullanımına ilişkin pazar günü referandum düzenleyecek.

Parisliler, söz konusu skuterlerin kullanımının devam etmesi veya yasaklanması arasında seçim yapacak. (AA)

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