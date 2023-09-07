Fransa’da evcil hayvanlarla ilgili skandal gelişme

Fransa Hayvan Koruma Derneği (SPA), mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında 16 bin 498 evcil hayvanın terk edildiğini açıkladı.

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SPA’nın açıklamasında, terk edilen hayvanların 4 bin 54’ünün köpek, 11 bin 564’ünün ise kedi olduğu belirtildi.

Her gün 134’ten fazla hayvanın barınaklara bırakıldığı kaydedilen açıklamada, bu durumun hayvan sahiplerinin sorumsuzluğunu gösterdiğine işaret edildi.

SAYI ARTTI

Açıklamada, derneğin barınaklarında halihazırda 7 bin 994 hayvan bulunduğu ve bu sayının 2022’ye göre yüzde 2,4 daha fazla olduğu kaydedildi.

Bu yıl barınaklardaki 13 bin 131 hayvanın sahiplenildiği belirtilen açıklamada, geçen seneye göre bu sayının yüzde 5,2 düştüğü ifade edildi. (AA)