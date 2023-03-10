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Fransa’da grevin etkisi: Sokaklarda tonlarca çöp birikti

Fransa'da emeklilik yaşının yükseltilmesini öngören yasaya tepkiler artıyor...

Sozcu.com.tr
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Fransa’da grevin etkisi: Sokaklarda tonlarca çöp birikti
Fransa’da emeklilik yasa tasarısının parlamentoya getirilmesine yönelik protestolar kapsamında Paris’teki temizlik işçilerinin grevi sürüyor.

Fransa’da grevin etkisi ortaya çıkmaya başladı.

Grevdeki işçilerin iş bırakmaları nedeniyle kent sokaklarında çöp dağları oluştu.

Bugün 5. gününe giren grev nedeniyle sokaklarda biriken çöp miktarının 3 bin 700 tona ulaştığı hesaplanıyor.

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