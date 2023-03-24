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Fransa’da kaos büyüyor… İngiltere Kralı’nın ziyareti ertelendi

Fransa’da emeklilik yaşını yükseltme planına karşı düzenlenen gösteriler nedeniyle İngiltere Kralı 3. Charles’ın ülkeye ziyareti ertelendi.

Sozcu.com.tr
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Fransa’da kaos büyüyor… İngiltere Kralı’nın ziyareti ertelendi

İngiltere Kralı 3. Charles'ın pazar günü Fransa'ya yapacağı resmi ziyaret, ülkede büyüyen hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle ertelendi.

Hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e yükseltme planına karşı Fransa kentleri günlerdir kitlesel protestolara sahne oluyor. Milyonlarca çalışan da plana karşı greve gitti.

Zaman zaman polisle göstericiler arasında çatışmaların da yaşandığı olaylar nedeniyle Kral Charles'ın ziyaretinin ertelendiği açıklandı. Elysee Sarayı, erteleme kararının, sendikaların eylemlere devam edeceklerini duyurması sonrasında İngiltere ve Fransa hükümetleri tarafından ortak olarak alındığını duyurdu.

Öte yandan İngiltere Kralı'nın planlanan Almanya ziyaretini gerçekleştireceği kaydedildi.

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