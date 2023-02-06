Fransa’da korkunç olay: Anne ve 7 çocuğu yangında öldü
Fransa’nın Aisne iline bağlı kasabadaki bir evde çıkan yangında anne ve 2 ila 14 yaşlarındaki 7 çocuğu yaşamını yitirdi.
Fransız radyosu RTL'nin haberine göre, Aisne ilindeki Charly-sur-Marne kasabasında, 9 kişilik bir ailenin evinde yangın çıktı.
Çıkan yangında anne ve 2 ila 14 yaşlarındaki 7 çocuğu hayatını kaybetti.
Yangında vücudunun birçok yerinde ciddi yanıklar oluşan baba ise hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, yangına müdahale etti. Yetkililer, yangına ilişkin soruşturma başlattı. (AA)