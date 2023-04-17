Fransa’da korkutan yangın: Çok sayıda kişi tahliye edildi
Fransa'nın Pireneler bölgesinde çıkan yangında 1000 hektardan fazla alan zarar gördü.
Fransa’nın güneyindeki Pireneler bölgesinde çıkan yangında 1000 hektardan fazla alanın zarar gördüğü belirtildi.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Orta-Pireneler’deki yangın nedeniyle yaklaşık 300 kişinin bölgeden tahliye edildiğini söyledi.
300 itfaiyecinin yanı sıra 4 Canadier ve 2 Dash tipi yangın söndürme uçağının alevlere müdahale ettiğini aktaran Darmanin, yangının söndürülmese de kontrol altına alındığını açıkladı. Darmanin, yangında 1000 hektardan fazla alanın yandığını söyledi. (AA)