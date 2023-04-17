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Fransa’da korkutan yangın: Çok sayıda kişi tahliye edildi

Fransa'nın Pireneler bölgesinde çıkan yangında 1000 hektardan fazla alan zarar gördü.

Sozcu.com.tr
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Fransa’da korkutan yangın: Çok sayıda kişi tahliye edildi

Fransa’nın güneyindeki Pireneler bölgesinde çıkan yangında 1000 hektardan fazla alanın zarar gördüğü belirtildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Orta-Pireneler’deki yangın nedeniyle yaklaşık 300 kişinin bölgeden tahliye edildiğini söyledi.

300 itfaiyecinin yanı sıra 4 Canadier ve 2 Dash tipi yangın söndürme uçağının alevlere müdahale ettiğini aktaran Darmanin, yangının söndürülmese de kontrol altına alındığını açıkladı. Darmanin, yangında 1000 hektardan fazla alanın yandığını söyledi. (AA)

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