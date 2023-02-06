Abone Ol

Fransa’da meclis emeklilik reformuna ilişkin referandum talebini reddetti

Fransa'da Ulusal Meclis, tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin referandum talebini de içeren 2 önergeyi reddetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Fransa’da meclis emeklilik reformuna ilişkin referandum talebini reddetti

Fransa’da hükümetin emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısı Ulusal Meclis Genel Kurulunda görüşülüyor.

Oturumda, tasarının tamamen reddedilmesine ilişkin aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin sunduğu önerge 243 “evet” oyuna karşı 292 “hayır” oyuyla reddedildi.

Öte yandan, aşısı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin emeklilik reformuna ilişkin tasarıyla ilgili referandum talebine ilişkin önerge 101’e karşı 272 “hayır” ile reddedildi.

TARTIŞMALI EMEKLİLİK REFORMU

Başbakan Elisabeth Borne, emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül’den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030’da 64’e çıkarılacağını, 2027’de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı olacağını açıklamıştı.

Reforma karşı olan sendikaların çağrısıyla birçok sektörde çalışanlar greve gitmiş, ülke genelinde protestolar düzenlenmişti. (AA)

Fransa'dan Ukrayna'nın üyeliği ile ilgili dikkat çekici açıklamaİlginizi ÇekebilirFransa'dan Ukrayna'nın üyeliği ile ilgili dikkat çekici açıklama

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam