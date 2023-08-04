Fransa’da Nijer’e medya yayınlarıyla ilgili kınama

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de darbe sonrasında yönetime el koyan hükümetin France 24 ve RFI'nın yayınlarını askıya alma kararını kınadı.

Sozcu.com.tr

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Nijer’de 26 Temmuz’da yapılan darbe sonucunda yönetime el koyan General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani yönetimindeki Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) adlı hükümet, dün Fransa menşeli France 24 ve RFI’nın yayınlarını askıya almıştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, kararı en güçlü şekilde kınadıklarını vurguladı.

Yapılan açıklamada, Fransa basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne ve gazeteciler ile dünyanın her yerinde ücretsiz, çoğulcu bilgi sağlamaya ve kamusal tartışmaya katkıda bulunmaya yardımcı olan herkesin güvenliğine olan kuvvetli ve sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit eder. Nijer’de basına yönelik alınan tedbirler, darbe girişiminden sorumlu kişiler tarafından yürütülen otoriter baskının bir parçasıdır” açıklamasını yaptı.

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