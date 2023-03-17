Fransa’da ortalık karıştı! Emeklilik reformu karşıtları sokağa indi

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'nin, bir yasa tasarısının Meclis'ten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyması sonrasında, reform karşıtlarının Paris'te düzenlediği protestoda göstericiler ve polis arasında gerginlik yaşanıyor.

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Ülkede Ulusal Meclis’te Borne hükümetinin emeklilik yaşını 62’den 64’e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısını oylamadan geçirme kararı almasının akabinde, Paris başta olmak üzere ülkenin Lyon, Lille gibi farklı kentlerinde reform karşıtları gösteri düzenliyor.

Paris’te Ulusal Meclis’e yakın Concorde Meydanı’nda devam eden gösteride polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanıyor.

Bazı göstericiler polise taş ve havai fişek gibi cisimler atarken polis göstericilere karşı biber gazı ve tazyikli su ile karşılık verdi.

Polis, göstericileri meydandan tahliye etmeye çalışıyor. Göstericiler, meydanda barikatları ateşe verdi.

AA muhabirinin bir polis kaynağından edindiği bilgiye göre, meydanda binlerce gösterici bulunuyor.

Bu arada, ülkenin farklı işçi sendikaları, emeklilik reformuna karşı bu hafta sonu ve 23 Mart’ta gösteriler düzenlemeye çağırdı. Sendikalar, 23 Mart’ta ayrıca greve gitme çağrısında bulundu.

FRANSA BAŞBAKANI BORNE’DEN AÇIKLAMA

Fransız TF1 kanalının konuğu olan Borne, emeklilik yaşını kademeli olarak 64’e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformu için bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye sokmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Borne, emeklilik reformuna ilişkin tasarıyı Ulusal Meclis’te kabul ettirmek için yeterli oya sahip olmadıklarını kabul etti.

Son ana kadar tasarı için mecliste yeterli çoğunluğu bir araya toplamak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Borne, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve kendisinin bu reform için aslında mecliste oylamaya gitmiş olmayı istediklerini belirtti.

Borne, tasarının ilk haliyle sabah Senato tarafından onaylanan nihai hali arasında fark olduğuna dikkati çekti.

Meclis genel kurulunda anayasanın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye koyduğunu açıkladığı sırada muhalefet sıralarından yükselen yuhalamalara ilişkin Borne, “Öfkeli değildim. Şoke oldum.” dedi.

ANAYASA’NIN 49. MADDESİNİN 3. FIKRASI

Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrası, yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis’ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi sunmasına olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi, Meclis’teki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Önerge, Meclis’te çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı, Meclis’te oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senato’nun önüne geliyor.

Borne’nin içeriğini 10 Ocak’ta açıkladığı emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve gösteriler için Fransızlar defalarca sokağa indi.​​​​​​​ (AA)

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