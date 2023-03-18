Fransa’da ortalık karıştı! Yasak kararı geldi, çok sayıda kişi gözaltında

Fransa'da hükümetin emeklilik reformunun oylanmadan geçmesi için yetki kullanmasına karşı dün Paris'te düzenlenen gösteride 61, Lyon kentinde ise 36 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Concorde Meydanı'nda ve Şanzelize civarında yeni gösteriler düzenlemek yasaklandı.

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Başbakan Elisabeth Borne’un reformu 16 Mart’ta mecliste oylamaya sunmadan Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince devreye sokması üzerine ülke genelinde binlerce kişi, sokaklara döküldü. Eylemciler, hükümetin reformu geri çekmesini talep etti.

Ülkenin farklı kentlerinde gösteriler düzenlenirken, Paris ve Lyon’da göstericiler ile polisler arasında gergin anlar yaşandı. Olaylarda yaralanan polisler oldu.

PARİS VE LYON’DA YENİ GÖSTERİLERE YASAK

Auvergne-Rhone-Alpes ve Rhone Valiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Lyon’da dünkü gösteride 36 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Valilik, dünkü gösteride yapılan tahribatı gerekçe göstererek bugün saat 12.00-20.00 arası kent merkezinde gösteri düzenlemeyi yasakladı.

Fransız BFMTV kanalının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, dün Paris’te 61 gösterici gözaltına alındı.

YASAK KARARI GELDİ

Kamu düzeni ve güvenliği riski taşıdığı gerekçesiyle Paris’te meclis binasına yakın Concorde Meydanı’nda ve Şanzelize civarında yeni gösteriler düzenlemek yasaklandı.

Öte yandan, sosyal medyadan Fransız hükümeti düşene kadar Paris’te Concorde Meydanı’nda her gece gösteri düzenleme çağrıları yapılıyor.

Fransa Başbakanı Borne, 16 Mart’ta bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.

ANAYASA’NIN 49. MADDESİNİN 3. FIKRASI

Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrası, yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi sunmasına olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi, Meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Önerge, Mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı, Mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor. (AA)

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