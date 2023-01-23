Abone Ol

Fransa’da oyuncak tabancalı evsizi öldüren 2 polis gözaltına alındı

Fransa'nın başkenti Paris'te elindeki oyuncak tabancayla caddede dolaşan evsizi öldürdükleri iddiasıyla iki polis gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Fransa’da oyuncak tabancalı evsizi öldüren 2 polis gözaltına alındı

Fransız TF1 Info’nun Paris Savcılığı’na dayandırdığı habere göre, 49 yaşındaki evsiz adama 4 el ateş ederek öldürmekle suçlanan iki polis hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. Güvenlik güçleri, soruşturma kapsamında iki polisi gözaltına aldı.

Paris’in 11. Bölgesi’nde elindeki oyuncak silahla dolaşan kişiye yönelik ihbar üzerine polisler, şahsı açtıkları 4 el ateşle göğsünden vurarak etkisiz hale getirmişti.

Polis kaynakları, Le Figaro gazetesine, evsizin elindeki silahın gerçek olmadığını belirtmiş, polislere herhangi bir söz söylemeyen şahsın tehdit olarak görüldüğü için vurulduğunu ileri sürmüştü.

Bazı kaynaklar da bu kişinin elindeki silah ile bir köpeği tehdit ettikten sonra polislere yöneldiğini, bu sırada etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), biri polislere yönelik, olaya ilişkin iki soruşturma açmıştı. (AA)

Fransa ve Almanya düzensiz göçle mücadele için ortak birim kuracakİlginizi ÇekebilirFransa ve Almanya düzensiz göçle mücadele için ortak birim kuracakHer 4 Yunan vatandaşından biri ruhsal bozukluk yaşıyorİlginizi ÇekebilirHer 4 Yunan vatandaşından biri ruhsal bozukluk yaşıyorFransa'da emeklilik yaşını yükseltecek düzenlemeye karşı grevİlginizi ÇekebilirFransa'da emeklilik yaşını yükseltecek düzenlemeye karşı grev
X Reklam