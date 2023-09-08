Fransa’da polis şiddetinin kurbanı bu defa Türk genci: Beyin ölümü gerçekleşti

Fransa’yı yaz başında ayağa kaldıran polis şiddetinin son kurbanı bir Türk genci oldu. Polis aracının motosikletine çarpması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Türk genci Sefa Şahin'in beyin ölümü gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

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Fransa’nın başkenti Paris’e 40 kilometre uzaklıktaki Elancourt kentinde, 16 yaşındaki Türk genci Sefa Şahin, polis aracının çarpması sonucu ağır yaralandı ve beyin ölümü gerçekleşti.

Olay, dün akşam yerel saatle 18.00 sularında meydana geldi. Şahin’in motosikleti, polis aracının önünü kesmesiyle kaza yaptı.

Şahin’in amcası Nuri Şahin, olay yerine vardığında polislerin yeğenine müdahale etmesine izin verilmediğini söyledi. Acılı amca, olay yerindeki kamera kayıtlarına müdahale edildiğini de belirtti.

Amca Şahin, tanıkların ifadelerinden yola çıkarak, uyarı vermeden bir polis aracının motosiklet süren yeğeninin yolunu kestiğini ve Sefa’nın bu nedenle ön kaportaya çarptığını söyledi. Ayağa kalkan yeğenine ikinci bir polis aracının gelip çarptığını kaydeden Şahin, Sefa’nın yarım saatten uzun süre yerden kaldırılmadığını ifade etti.

‘TÜRKİYE’YE GÖTÜRMEK İSTİYORUZ’

Yeğeninin olay yerine 5 ve 10 dakika mesafedeki hastaneler yerine, 1,5 saat uzaklıktaki bir hastaneye kaldırıldığını aktaran amca Şahin, yeğeninin yaşam destek ünitesinden fişini çektirmemek için hastaneyle tartıştıklarını ve 3-4 gün kazandıklarını anlattı.

Şahin, “Yeğenimi Türkiye’ye götürmek istiyoruz. Çünkü burada hiçbir şekilde, hastaneye güvenmiyoruz. Hastane şu anda yeğenimin fişini çekmek istiyor” dedi.

2 POLİS SERBEST BIRAKILDI

Şahin’in beyin ölümü üzerine ailesi, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Olaya ilişkin 2 polis gözaltına alındı ancak daha sonra serbest bırakıldı.

Ailenin avukatı Yassine Bouzrou, medyada polisin perspektifinden yer alan, “gencin polislerin aracına vurduğu” yönündeki iddiaları yalanladı. Bouzrou, polislerin araçlarıyla Şahin’i takip ettiğini belirterek, olayın “kasten adam öldürmeye teşebbüs” olduğunu kaydetti.

Fransa'nın Nanterre kentinde haziran ayında “dur” ihtarına uymayan 17 yaşındaki Cezayir asıllı Nahel M.'nin trafik polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından ülkede günler süren şiddetli protestolar yaşanmıştı.

Ülkede son dönemde özellikle azınlık gruplarına yönelik polis şiddetine tepkiler giderek yükseliyor. (AJANSLAR)

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