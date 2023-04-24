Fransa’da rehine krizi

Fransa'nın Quinçay kentinde, "akli dengesinin yerinde olmadığı" sanılan bir kişi tarafından saatlerdir rehin tutulan 4 kişinin hala kurtarılamadığı belirtildi.

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France Bleu’nün haberine göre, Poitiers şehrine yakın Quinçay kasabasında bir kişi, La Courtille adlı mekanda 4 kişiyi sabah saatlerinden itibaren rehin aldı.

Güvenlik güçleri kurtarma operasyonu üzerinde çalışıyor, rehin alan kişinin akli dengesinin yerinde olmayabileceği ifade edildi.

VALİ DE OLAY YERİNDE

Olay yerine, rehin alan kişiyi ikna etmek için arabulucunun da geldiği ve kolluk kuvvetleriyle olası kurtarma operasyonunun detayları üzerinde görüştüğü belirtiliyor.

Bölge valisi de yetkililerden bilgi almak için olay yerine intikal etti. (AA)

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