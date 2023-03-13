Fransa’da tepkiler dinmiyor: Köprüyü trafiğe kapattılar

Fransa'nın Lille kentinde tartışmalı emeklilik reformu karşıtı grev başlatan göstericiler, köprüyü trafiğe kapatarak ulaşımın aksamasına neden oldu.

Sozcu.com.tr

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Fransız basınındaki haberlere göre, sabah TSİ 08.00’de kalabalık grup, kentin ana girişindeki Tournai Köprüsü’nü trafiğe kapattı.

Emeklilik yaşını kademeli olarak 62’den 64’e çıkarmayı öngören reformu protesto eden göstericilerin eylemi nedeniyle sabahtan bu yana ulaşımda aksama yaşanıyor.

Grubun başka köprülere doğru yürüyüşe geçtiği belirtiliyor.

Güvenlik güçleri, bölgeye intikal ederek göstericilerden köprüyü açmalarını istedi.

EMEKLİLİK YAŞI 64’E ÇIKACAKTI

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak’ta Macron’un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül’den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030’da 64’e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027’de emekli aylığının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak’tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.

Reformun, “emeklilik yaşını kademeli olarak 62’den 64’e çıkarmayı öngören” en tartışmalı maddesini 9 Mart’ta onaylayan Senato, 12 Mart’ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti.

Bundan sonra Karma Komisyona gidecek reform, bir daha Senatoda oylamaya sunulacak, ardından nihai oylama için Ulusal Meclise gönderilecek. (AA)

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