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Fransa’da terör saldırısı operasyonu

Fransa'da saldırı hazırlığında olduğu şüphesiyle bir kişi yakalandı.

Sozcu.com.tr
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Fransa’da terör saldırısı operasyonu

Fransa’nın Nice kentinde terör saldırısı hazırlığında olduğundan şüphelenilen bir kişi gözaltına alındı.

Fransız basınındaki habere göre, istihbarat güçleri, Nice’de terör saldırısı hazırlığında olduğundan şüphelenilen 29 yaşındaki bir kişinin evinde arama yaptı. Evinde bir silah ve mühimmat bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin radikal eğilimde biri olarak polis kayıtlarında yer aldığı bilgisi paylaşıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)

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